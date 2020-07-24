Ландшафтный дизайнер из Подмосковья рассказал о работе во время пандемии

Ландшафтный дизайнер из Московской области Василий Журов рассказал о работе во время пандемии.

В рамках спецпроекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Полёт нормальный. Истории предпринимателей» он сообщил, что в этом году сезон просто не начался.

Свои проекты предприниматель сдвинул по времени, и они выполняются сейчас.

«Обычно новые клиенты приходят весной, в мае звонки заканчиваются. А сейчас до сих пор звонят, звонят, звонят. Буквально не хватает рук и ног», — прокомментировал он сложившуюся ситуацию.

Как сообщала НСН, в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.