Ландшафтный дизайнер из Подмосковья рассказал о работе во время пандемии

Короткая ссылка
Ландшафтный дизайнер из Московской области Василий Журов рассказал о работе во время пандемии.
Ландшафтный дизайнер из Подмосковья рассказал о работе во время пандемии
  • © из личного архива Василия Журова

В рамках спецпроекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф «Полёт нормальный. Истории предпринимателей» он сообщил, что в этом году сезон просто не начался.

Свои проекты предприниматель сдвинул по времени, и они выполняются сейчас.

«Обычно новые клиенты приходят весной, в мае звонки заканчиваются. А сейчас до сих пор звонят, звонят, звонят. Буквально не хватает рук и ног», — прокомментировал он сложившуюся ситуацию.

Как сообщала НСН, в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить