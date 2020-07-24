Мурашко назвал возможные сроки снятия всех ограничений по коронавирусу

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Пока в России исходят из того, что все ограничения по коронавирусу снимут в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.
Мурашко назвал возможные сроки снятия всех ограничений по коронавирусу
  • РИА Новости

«Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведён», — ответил Мурашко на вопрос о прогнозе по снятию ограничений к февралю.

По его словам, тогда можно будет спокойно говорить, что страна переходит в новую фазу возвращения к привычной жизни.

Ранее сообщалось, что врачи и другие люди из группы риска смогут получить вакцину от коронавирусной инфекции уже в августе.

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