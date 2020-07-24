Мурашко назвал возможные сроки снятия всех ограничений по коронавирусу
- РИА Новости
«Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведён», — ответил Мурашко на вопрос о прогнозе по снятию ограничений к февралю.
По его словам, тогда можно будет спокойно говорить, что страна переходит в новую фазу возвращения к привычной жизни.
Ранее сообщалось, что врачи и другие люди из группы риска смогут получить вакцину от коронавирусной инфекции уже в августе.