Мурашко назвал возможные сроки снятия всех ограничений по коронавирусу

Пока в России исходят из того, что все ограничения по коронавирусу снимут в феврале 2021 года, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, мы движемся этим курсом, мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведён», — ответил Мурашко на вопрос о прогнозе по снятию ограничений к февралю.

По его словам, тогда можно будет спокойно говорить, что страна переходит в новую фазу возвращения к привычной жизни.

Ранее сообщалось, что врачи и другие люди из группы риска смогут получить вакцину от коронавирусной инфекции уже в августе.