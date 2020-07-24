В Ульяновске на доме участника Великой Отечественной войны установили памятную табличку

В Ульяновске установили памятную табличку на доме 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

Mosaica.ru сообщает, что Виктор Васильевич Морозов родился в 1927 году, начал служить с 1944-го на Балтике, во втором дивизионе сторожевых катеров. После войны прослужил на флоте ещё четыре года.

По окончании военно-морского политического училища имени А.А. Жданова в Ленинграде Морозов в звании лейтенанта продолжил службу на Балтийском флоте, затем на Краснознамённом Северном флоте, где служил до 1981 года. В общей сложности в рядах ВМФ он прослужил 37 лет.

Ранее сообщалось, что на Кубани стартует проект «Память на дне Чёрного моря», в рамках которого будут установлены памятные знаки в местах, где затонула техника времён Великой Отечественной войны.

В частности, как сообщает НТВ, недалеко от Новороссийска под водой появится мемориальная табличка в честь танкера «Валериан Куйбышев», который в 1942 году должен был доставить стратегический груз советским войскам в Крыму, но стал жертвой фашисткой атаки.