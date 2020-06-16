В Чёрном море установят памятные знаки в местах затонувшей военной техники

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На Кубани рассказали о запуске проекта «Память на дне Чёрного моря», в рамках которого будут установлены памятные знаки в местах, где затонула техника времён Великой Отечественной войны.
В Чёрном море установят памятные знаки в местах затонувшей военной техники
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

В частности, как сообщает НТВ, недалеко от Новороссийска под водой появится мемориальная табличка в честь танкера «Валериан Куйбышев», который в 1942 году должен был доставить стратегический груз советским войскам в Крыму, но стал жертвой фашисткой атаки.

«Это второй из памятных знаков, которые мы планируем установить. Не таблички, а именно памятные знаки. Они содержат краткую биографию корабля. Это второй знак. Третий мы планируем установить на барже, которая погибла в канун начала войны», — заявил представитель краснодарского отделения Российского географического общества Эрнст Антонов.

Отмечается, что в память о погибших моряках на воду был спущен венок, а саму табличку дайверы прикрепили на корму «Валериана Куйбышева».

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что парад кораблей Черноморского флота будет организован в Севастополе по случаю празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

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