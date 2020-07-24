С начала туристического сезона в Крым приехал 1 млн туристов

С момента начала туристического сезона в Крым приехал 1 млн туристов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«На 24 июля с начала месяца Крым принял первый миллион отдыхающих», — написал Аксёнов на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, уровень загрузки отелей на Южном берегу достиг 95%.

Он также отметил, что во многих гостиницах полностью распроданы номера на июль-август.

Ранее глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что введение кешбэка за покупку туров по России позволит обеспечить заполняемость крымских здравниц в межсезонье.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов также прокомментировал в беседе с Newinform сообщение о том, что кабмин выделил средства для частичной компенсации расходов туристам, которые до конца года решат отдохнуть в ряде российских регионов.