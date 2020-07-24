В Удмуртии экс-начальник противопожарной службы заключён под стражу

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Верховный суд Удмуртии отменил домашний арест бывшему начальнику Государственной противопожарной службы региона Николаю Климохину, заменив его на заключение под стражу.
В Удмуртии экс-начальник противопожарной службы заключён под стражу
  • РИА Новости

Климохин был задержан в мае 2020 года по обвинению в получении взятки, сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.

Сообщается, что, по версии следствия, чиновник с 2010 по 2019 год через посредника вымогал взятки у своего подчинённого за общее покровительство по службе. Сумма взяток составила 917 тыс. рублей.

Верховный суд Удмуртии удовлетворил представление прокурора, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру сообщило, что в Кургане бывшего следователя приговорили к шести годам колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере и мошенничество.

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