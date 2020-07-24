В Москве рассказали об онлайн-тестировании на донорство крови

Московские власти сообщили, что онлайн-тест на возможность стать донором крови за месяц прошли уже более 7 тыс. москвичей.

«В анкете содержатся самые частые вопросы, которые задают перед процедурой. Ответив на них, человек может понять, есть ли у него временные или абсолютные противопоказания к процедуре. Это удобно и экономит время на поездку в пункт сдачи крови. В анкете также есть вопросы для выздоровевших после COVID-19, желающих сдать плазму с антителами», — цитирует «Москва 24» заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Желающие могут сдать кровь в двух подразделениях Центра крови имени О.К. Гаврилова и 12 отделениях переливания крови при многопрофильных медорганизациях.