В Москве рассказали об онлайн-тестировании на донорство крови
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
«В анкете содержатся самые частые вопросы, которые задают перед процедурой. Ответив на них, человек может понять, есть ли у него временные или абсолютные противопоказания к процедуре. Это удобно и экономит время на поездку в пункт сдачи крови. В анкете также есть вопросы для выздоровевших после COVID-19, желающих сдать плазму с антителами», — цитирует «Москва 24» заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Желающие могут сдать кровь в двух подразделениях Центра крови имени О.К. Гаврилова и 12 отделениях переливания крови при многопрофильных медорганизациях.