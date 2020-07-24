В параде в День ВМФ в Каспийске примут участие 12 кораблей и судов

В параде, посвящённом Дню Военно-морского флота, который пройдёт 26 июля в Каспийске, примут участие 12 боевых кораблей и судов обеспечения.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук.

«В кильватерном строю будут представлены 12 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетные корабли «Татарстан», «Дагестан», малый ракетный корабль «Углич», малый артиллерийский корабль «Астрахань», пограничный сторожевой корабль «Валентин Пикуль», — сказал он.

Ранее глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал, когда Военно-морской флот России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием.