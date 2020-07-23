Защита обжалует приговор фигурантам дела о гибели главы Total

Защита фигурантов дела о катастрофе самолёта Falcon в московском аэропорту Внуково, где погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, обжалует приговор.

«Любой приговор, кроме оправдательного, мы будем считать незаконным», — цитирует РИА Новости одного из адвокатов.

Ранее Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов к срокам от пяти до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На скамье подсудимых был руководитель полётов Внукова Роман Дунаев, а также авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. При этом Архипову суд амнистировал.

В ночь на 21 октября 2014 года самолёт Falcon 50 разбился в аэропорту Внуково. Погибли Кристоф де Маржери и три члена экипажа.