Защита обжалует приговор фигурантам дела о гибели главы Total

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Защита фигурантов дела о катастрофе самолёта Falcon в московском аэропорту Внуково, где погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери, обжалует приговор.
Защита обжалует приговор фигурантам дела о гибели главы Total
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Любой приговор, кроме оправдательного, мы будем считать незаконным», — цитирует РИА Новости одного из адвокатов.

Ранее Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов к срокам от пяти до шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На скамье подсудимых был руководитель полётов Внукова Роман Дунаев, а также авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. При этом Архипову суд амнистировал.

В ночь на 21 октября 2014 года самолёт Falcon 50 разбился в аэропорту Внуково. Погибли Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

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