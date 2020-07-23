Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
- РИА Новости
«Назначить наказание Дунаеву в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, Круглову — в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, Архиповой — в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — приводит РИА Новости слова судьи Екатерины Гришиной.
Ранее сообщалось, что суд признал трёх фигурантов дела виновными.
В июле 2017 года стало известно, что суд амнистировал водителя снегоуборочной машины, обвиняемого по делу о гибели главы Total.
В ночь на 21 октября 2014 года самолёт Falcon 50 разбился в аэропорту Внуково. Погибли Кристоф де Маржери и три члена экипажа.