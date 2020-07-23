Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Короткая ссылка
Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
  • РИА Новости

«Назначить наказание Дунаеву в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, Круглову — в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, Архиповой — в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — приводит РИА Новости слова судьи Екатерины Гришиной.

Ранее сообщалось, что суд признал трёх фигурантов дела виновными.

В июле 2017 года стало известно, что суд амнистировал водителя снегоуборочной машины, обвиняемого по делу о гибели главы Total.

В ночь на 21 октября 2014 года самолёт Falcon 50 разбился в аэропорту Внуково. Погибли Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить