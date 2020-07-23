Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

Солнцевский суд Москвы приговорил трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе в столичном аэропорту Внуково главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери к заключению на сроки от пяти до шести лет.

«Назначить наказание Дунаеву в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, Круглову — в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, Архиповой — в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — приводит РИА Новости слова судьи Екатерины Гришиной.

Ранее сообщалось, что суд признал трёх фигурантов дела виновными.

В июле 2017 года стало известно, что суд амнистировал водителя снегоуборочной машины, обвиняемого по делу о гибели главы Total.

В ночь на 21 октября 2014 года самолёт Falcon 50 разбился в аэропорту Внуково. Погибли Кристоф де Маржери и три члена экипажа.