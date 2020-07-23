Суд признал виновными фигурантов дела о крушении самолёта главы Total

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Солнцевский суд Москвы признал виновными трёх фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери.
Суд признал виновными фигурантов дела о крушении самолёта главы Total
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, на скамье подсудимых руководитель полётов Внукова Роман Дунаев, а также авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова.

«Дунаев, Круглов, Архипова совершили нарушение правил безопасности движения транспортного средства, повлёкшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть двух и более лиц», — объявила судья Екатерина Гришина в ходе оглашения приговора.

Отмечается, что наказание будет объявлено позднее.

В 2018 году представитель французской компании Unijet, эксплуатировавшей самолёт Falcon 50 EX, при крушении которого в 2014 году во Внукове погиб глава Total Кристоф де Маржери, заявил, что стороны заключили мировое соглашение по искам к аэропорту.

В июле 2017 года стало известно, что суд амнистировал водителя снегоуборочной машины, обвиняемого по делу о гибели главы Total.

В ночь на 21 октября 2014 года самолёт Falcon 50 разбился в аэропорту Внуково. Погибли Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

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