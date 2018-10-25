Внуково заключило мировое соглашение по искам о крушении самолёта главы Total

Представитель французской компании Unijet, эксплуатировавшей самолёт Falcon 50 EX, при крушении которого в 2014 году во Внукове погиб глава Total Кристоф де Маржери, заявил, что стороны заключили мировое соглашение по искам к аэропорту.

«По условиям соглашения должны быть перечислены денежные средства, но они пока не перечислены в полном объёме», — цитирует РИА Новости представителя компании.

При этом он не назвал сумму, о которой договорились стороны.

Как передаёт агентство, истец попросил отложить слушания и заявил о намерении отказаться от иска после получения всех денежных средств.

В свою очередь, представитель аэропорта подтвердил достижение договорённости.

В ночь на 21 октября 2014 года самолёт Falcon 50 разбился в аэропорту Внуково. Погибли Кристоф де Маржери и три члена экипажа.