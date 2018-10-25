Внуково заключило мировое соглашение по искам о крушении самолёта главы Total

Короткая ссылка
Представитель французской компании Unijet, эксплуатировавшей самолёт Falcon 50 EX, при крушении которого в 2014 году во Внукове погиб глава Total Кристоф де Маржери, заявил, что стороны заключили мировое соглашение по искам к аэропорту.
Внуково заключило мировое соглашение по искам о крушении самолёта главы Total
  • Reuters

«По условиям соглашения должны быть перечислены денежные средства, но они пока не перечислены в полном объёме», — цитирует РИА Новости представителя компании.

При этом он не назвал сумму, о которой договорились стороны.

Как передаёт агентство, истец попросил отложить слушания и заявил о намерении отказаться от иска после получения всех денежных средств. 

В свою очередь, представитель аэропорта подтвердил достижение договорённости. 

В ночь на 21 октября 2014 года самолёт Falcon 50 разбился в аэропорту Внуково. Погибли Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить