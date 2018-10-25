Внуково заключило мировое соглашение по искам о крушении самолёта главы Total
- Reuters
«По условиям соглашения должны быть перечислены денежные средства, но они пока не перечислены в полном объёме», — цитирует РИА Новости представителя компании.
При этом он не назвал сумму, о которой договорились стороны.
Как передаёт агентство, истец попросил отложить слушания и заявил о намерении отказаться от иска после получения всех денежных средств.
В свою очередь, представитель аэропорта подтвердил достижение договорённости.
В ночь на 21 октября 2014 года самолёт Falcon 50 разбился в аэропорту Внуково. Погибли Кристоф де Маржери и три члена экипажа.