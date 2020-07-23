В Ростовской области поисковики нашли останки 15 бойцов Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Экспедиция проходила на территории Куйбышевского района. Работу вели в местах, где во время войны были бои.
Всего подняты останки 15 человек, погибших при освобождении хутора Новобахмутского. Имена пока не установлены.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.