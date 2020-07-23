В Ростовской области поисковики нашли останки 15 бойцов Великой Отечественной войны

Казачьи поисковые отряды обнаружили останки 15 бойцов Великой Отечественной войны в Ростовской области.

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Экспедиция проходила на территории Куйбышевского района. Работу вели в местах, где во время войны были бои.

Всего подняты останки 15 человек, погибших при освобождении хутора Новобахмутского. Имена пока не установлены.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области рассказали о работе по благоустройству воинских захоронений.