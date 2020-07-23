В Татарстане задержали шестерых подозреваемых в незаконных банковских операциях

В Татарстане задержали шестерых участников организованной группы, подозреваемых в незаконных банковских операциях.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на «МВД Медиа».

По предварительным данным, злоумышленники не имели лицензии. Денежные средства клиентов поступали на счета подконтрольных фирм, после чего через цепочку посредников обналичивались и передавались заказчикам.

«В общей сложности сумма комиссионного вознаграждения превысила 37 млн рублей», — заявила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Заведено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области завели дело о финансовой пирамиде.