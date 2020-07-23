В Госдуме прокомментировали идею о наказании для мотоциклистов за опасное лавирование

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев прокомментировал идею о наказании для мотоциклистов за опасное лавирование.

«В городе мотоциклисты, конечно, разбиваются, но это совершенно другие скорости. И тут скорее надо работать с превышением скорости, с теми, кто намеренно выезжает вечером без глушителя и гоняет по городу на заднем колесе», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Васильев также отметил опыт, например, европейских стран. По его словам, если посмотреть на улицы Рима или Неаполя, то они будут заставлены мотороллерами, скутерами, мотоциклами, и их больше, чем машин.

«То есть это вопрос количества транспортных средств в потоке, и тут уже большинство определяет культуру меньшинства, а меньшинство в данном случае — автомобилисты», — сказал он.

Со своей стороны, адвокат Владимир Гончаров в беседе с ФАН напомнил, что многие мотоциклисты не ставят свои транспортные средства на учёт и не имеют государственных номеров.

«Считаю, что необходимо ужесточить контроль за владельцами мотоциклов и внести наказания за отсутствие регистрации транспортного средства», — подчеркнул он.

По его словам, усиление видеоконтроля на дороге, штрафы и риск лишения прав в дальнейшем могут улучшить ситуацию.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Светлана Бессараб разработала законопроект, который запрещает владельцам мотоциклов и мопедов опасное лавирование между рядами и параллельное с другим транспортом движение в одной полосе. Документ предполагает штрафы до 15 тыс. рублей.

Главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев оценил идею увеличить максимальную скорость на дорогах.