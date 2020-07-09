Эксперт оценил идею увеличить максимальную скорость на дорогах
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- РИА Новости
«Не стоит забывать, что в России очень высок процент подержанных авто старше десяти лет, а то и больше. Априори техническое состояние таких машин хуже, чем новых», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
По его словам, это не лучшим образом может отразиться на возможности попасть в ДТП на высокой скорости.
Ранее автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News оценил необходимость снять скоростные ограничения на дорогах.