Эксперт оценил идею увеличить максимальную скорость на дорогах

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Главный редактор журнала «Автоброкер» Виталий Архиреев оценил идею увеличить максимальную скорость на дорогах.
Эксперт оценил идею увеличить максимальную скорость на дорогах
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Не стоит забывать, что в России очень высок процент подержанных авто старше десяти лет, а то и больше. Априори техническое состояние таких машин хуже, чем новых», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, это не лучшим образом может отразиться на возможности попасть в ДТП на высокой скорости.

Ранее автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News оценил необходимость снять скоростные ограничения на дорогах.

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