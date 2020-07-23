Тестирование на антитела к COVID-19 пройдёт во всех районах Ленинградской области

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Тестирование на антитела к COVID-19 пройдёт во всех районах Ленинградской области, для сдачи анализов будут организованы мобильные амбулатории.

«Первое сентября — это массовый выход детей в школу, возвращение жителей из отпусков на работу. Хотелось бы понимать, какой уровень иммунитета у максимального числа жителей»,— цитирует KP.RU губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Массовое тестирование запланировано на август.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.

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