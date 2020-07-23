В Подмосковье рассказали об установке электрозарядных станций

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В Подмосковье в 22 округах установили 189 электрозарядных станций для транспорта нового поколения, в том числе станции «Умные опоры».
В Подмосковье рассказали об установке электрозарядных станций
  • © Frank Duenzl
  • globallookpress.com

«В рамках проекта «Инфраструктура электротранспорта» планируется установка ещё минимум 40 зарядных станций для транспорта нового поколения. В перспективе электрозарядная инфраструктура Подмосковья будет состоять из 254 объектов ЭЗС», — цитирует телеканал «360» министра энергетики МО Александра Самарина.

Министр энергетики сообщил, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным и легко узнаваемым элементом городской культуры.

Ранее министр энергетики России Александр Новак предложил увеличить субсидии из бюджета на перевод автомобилей на газомоторное топливо до 60%.

Руководитель Федерации автовладельцев России, глава движения «Автомобильный союз» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по переводу машин с бензина на газ.

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