В Подмосковье рассказали об установке электрозарядных станций
- © Frank Duenzl
- globallookpress.com
«В рамках проекта «Инфраструктура электротранспорта» планируется установка ещё минимум 40 зарядных станций для транспорта нового поколения. В перспективе электрозарядная инфраструктура Подмосковья будет состоять из 254 объектов ЭЗС», — цитирует телеканал «360» министра энергетики МО Александра Самарина.
Министр энергетики сообщил, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным и легко узнаваемым элементом городской культуры.
Ранее министр энергетики России Александр Новак предложил увеличить субсидии из бюджета на перевод автомобилей на газомоторное топливо до 60%.
Руководитель Федерации автовладельцев России, глава движения «Автомобильный союз» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по переводу машин с бензина на газ.