В Подмосковье рассказали об установке электрозарядных станций

В Подмосковье в 22 округах установили 189 электрозарядных станций для транспорта нового поколения, в том числе станции «Умные опоры».

«В рамках проекта «Инфраструктура электротранспорта» планируется установка ещё минимум 40 зарядных станций для транспорта нового поколения. В перспективе электрозарядная инфраструктура Подмосковья будет состоять из 254 объектов ЭЗС», — цитирует телеканал «360» министра энергетики МО Александра Самарина.

Министр энергетики сообщил, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным и легко узнаваемым элементом городской культуры.

Ранее министр энергетики России Александр Новак предложил увеличить субсидии из бюджета на перевод автомобилей на газомоторное топливо до 60%.

Руководитель Федерации автовладельцев России, глава движения «Автомобильный союз» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor дал рекомендации по переводу машин с бензина на газ.