Субсидии на перевод машин с бензина на газ могут увеличить до 60%

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Субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30% до 60%. С таким предложением, как пишет РБК, выступил министр энергетики России Александр Новак.
Субсидии на перевод машин с бензина на газ могут увеличить до 60%
  • РИА Новости

Соответствующая инициатива в рамках антикризисных мер содержится в письме Новака вице-премьеру Юрию Борисову от 17 апреля.

Как отмечается, дополнительные 30% от стоимости переоборудования выделит «Газпром». Таким образом, владельцам автомобилей останется заплатить оставшиеся 10% от перевода на газ.

По мнению Новака, переход на газомоторное топливо может быстро и значительно (на 60—65%) снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и дизель.

В направленном Борисову письме говорится о малом и среднем бизнесе, а также о гражданах, включая самозанятых, для которых эти расходы составляют значимую и социально чувствительную статью в условиях распространения COVID-19.

В пресс-службе Министерства энергетики подтвердили инициативу Новака, а представитель Борисова сообщил изданию, что правительство поддержало идею министра.

Осенью 2019 года в Минэнерго сообщали, что в ближайшие пять лет правительство направит на поддержку газомоторной отрасли 50 млрд рублей. 

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