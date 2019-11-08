На поддержку газомоторной отрасли России направят 50 млрд рублей
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что в год на развитие инфраструктуры заправочных станций компримированным (сжатым) природным газом будет направлено 3,5 млрд рублей, на субсидирование переоборудования техники — 700 млн, на субсидирование развития инфраструктуры сжиженного природного газа — 800 млн, на закупку транспортных средств на газомоторном топливе — до 5 млрд рублей субсидий.
Отмечается, что на первом этапе правительством определены 27 регионов, где будет развиваться рынок газомоторного топлива с помощью федерального софинансирования.
Так, по словам Инюцына, из Южного федерального округа в этот список вошли Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область и Республика Адыгея.
Также Инюцын обозначил планы по увеличению числа подобных пунктов на Кубани до 93 до конца 2024 года.
В феврале президент России Владимир Путин заявил, что бизнес должен активнее инвестировать в развитие рынка газомоторного топлива.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность развития рынка газомоторного топлива в России.