На поддержку газомоторной отрасли России направят 50 млрд рублей

Заместитель министра энергетики Антон Инюцын рассказал о планах российского правительства в ближайшие пять лет направить на поддержку газомоторной отрасли 50 млрд рублей. За указанный период предполагается утроить число автомобильных газозаправочных станций — с 400 до 1,3 тыс.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в год на развитие инфраструктуры заправочных станций компримированным (сжатым) природным газом будет направлено 3,5 млрд рублей, на субсидирование переоборудования техники — 700 млн, на субсидирование развития инфраструктуры сжиженного природного газа — 800 млн, на закупку транспортных средств на газомоторном топливе — до 5 млрд рублей субсидий.

Отмечается, что на первом этапе правительством определены 27 регионов, где будет развиваться рынок газомоторного топлива с помощью федерального софинансирования.

Так, по словам Инюцына, из Южного федерального округа в этот список вошли Волгоградская область, Краснодарский край, Ростовская область и Республика Адыгея.

Также Инюцын обозначил планы по увеличению числа подобных пунктов на Кубани до 93 до конца 2024 года.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что бизнес должен активнее инвестировать в развитие рынка газомоторного топлива.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность развития рынка газомоторного топлива в России.