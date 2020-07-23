Румыния подняла в воздух истребители для сопровождения Ту-22М3

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ВВС Румынии поднимали в воздух истребители для сопровождения двух российских дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые совершали плановый полёт над Чёрным морем.
Румыния подняла в воздух истребители для сопровождения Ту-22М3
  • РИА Новости

«Два дальних бомбардировщика Ту-22М3… выполнили плановый полёт над нейтральными водами акватории Чёрного моря. В ходе полёта экипажи самолётов преодолели около 4,5 тыс. километров и находились в воздухе более пяти часов», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны России.

Отмечается, что на отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали самолёты МиГ-21 ВВС Румынии.

Накануне силы противовоздушной обороны Черноморского и Балтийского флотов сопроводили самолёты Р-8А Poseidon и U-2S ВМС США, обнаруженные над акваторией Чёрного моря, а также Р-3С Orion ВВС Германии, который совершал полёт над Балтийским морем.

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