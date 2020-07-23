Совфед рассмотрит более 300 законов в весеннюю сессию

Совет Федерации в течение весенней сессии рассмотрит более 300 законов, большинство из которых направлены на дополнительную соцзащиту граждан и поддержку экономики.

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В итоге Советом Федерации будет рассмотрено более 300 законов, большинство из них человеческого измерения, направлены на дополнительную социальную защиту граждан, поддержку экономики», — цитирует её РИА Новости.

Также Матвиенко сообщила, что в осеннюю сессию будут рассмотрены законы для обеспечения реализации поправок к Конституции.

Ранее сообщалось, что Совфед намерен поддержать закон о многодневном голосовании.