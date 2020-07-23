Свердловский облсуд отправил экс-замминистра под домашний арест

Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга об освобождении экс-замминистра экономики региона Михаила Шилиманова по делу о коррупции, фигурантом которого также является гендиректор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.

РИА Новости