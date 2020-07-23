Свердловский облсуд отправил экс-замминистра под домашний арест
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, Шилиманов отправлен под домашний арест до 17 октября.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга освободил Шилиманова под под залог 1,5 млн рублей.
В феврале сообщалось, что генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов был задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 млн рублей.
Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов признал вину в коррупции по делу «Титановой долины».