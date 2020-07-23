Свердловский облсуд отправил экс-замминистра под домашний арест

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Свердловский областной суд отменил решение Ленинского районного суда Екатеринбурга об освобождении экс-замминистра экономики региона Михаила Шилиманова по делу о коррупции, фигурантом которого также является гендиректор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Свердловский облсуд отправил экс-замминистра под домашний арест
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, Шилиманов отправлен под домашний арест до 17 октября.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга освободил Шилиманова под под залог 1,5 млн рублей.

В феврале сообщалось, что генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов был задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 млн рублей. 

Экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов признал вину в коррупции по делу «Титановой долины».

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