Эксперт рассказал о краже денег при помощи дубликатов сим-карт

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Эксперт рассказал, как преступники крадут деньги со счетов при помощи дубликатов сим-карт.
Эксперт рассказал о краже денег при помощи дубликатов сим-карт
  • Pixabay

«Как происходит мошенничество с подменой сим-карт: аутентификация на каком-либо сервисе, или в банке привязывается к номеру телефона. Мошеннику нужно добраться до этого телефона. Особо изощрённые получают доступ с помощью программного обеспечения. Но большинство преступников сейчас делают «клоны» сим-карт», — цитирует телеканал «Звезда» ведущего специалиста лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода Group-IB Артёма Артёмова.

По его словам, преступники приходят к мобильному оператору, дают ему поддельную доверенность от имени «жертвы» на замену сим-карты.

Некоторые банки могут обратить внимание на то, что номер телефона остался прежним, а номер сим-карты сменился.

Частично обезопасить себя можно, по словам специалиста, написав заявление мобильному оператору о смене сим-карты только при личном присутствии.

В Ямало-Ненецком автономном округе ранее был зафиксирован рост количества преступлений с использованием телекоммуникаций. Об этом сообщал URA.RU.

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