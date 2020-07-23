Эксперт рассказал о краже денег при помощи дубликатов сим-карт
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«Как происходит мошенничество с подменой сим-карт: аутентификация на каком-либо сервисе, или в банке привязывается к номеру телефона. Мошеннику нужно добраться до этого телефона. Особо изощрённые получают доступ с помощью программного обеспечения. Но большинство преступников сейчас делают «клоны» сим-карт», — цитирует телеканал «Звезда» ведущего специалиста лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода Group-IB Артёма Артёмова.
По его словам, преступники приходят к мобильному оператору, дают ему поддельную доверенность от имени «жертвы» на замену сим-карты.
Некоторые банки могут обратить внимание на то, что номер телефона остался прежним, а номер сим-карты сменился.
Частично обезопасить себя можно, по словам специалиста, написав заявление мобильному оператору о смене сим-карты только при личном присутствии.
В Ямало-Ненецком автономном округе ранее был зафиксирован рост количества преступлений с использованием телекоммуникаций. Об этом сообщал URA.RU.