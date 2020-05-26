В ЯНАО заявили о росте числа преступлений с использованием телекоммуникаций

В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировали рост количества преступлений с использованием телекоммуникаций.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Количество таких криминальных проявлений с каждым днём возрастает. Только за прошедшую неделю (с 18 по 24 мая) зарегистрировано 37 таких преступлений, ущерб от которых превысил 9,2 млн рублей», — заявили в ведомстве.

В частности, злоумышленники представляются сотрудниками службы безопасности банка и информируют о попытках несанкционированных операций со счётом. Ещё один способ — продажа билетов через сайты.

Ранее эксперт в области безопасности банковских и платёжных систем Николай Пятиизбянцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил новые схемы мошенничества на фоне пандемии коронавирусной инфекции.