Телеканал RT провёл новый выпуск стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу»: ликвидация ФБК* | захват заложников в Луцке | Хабаровск против Михаила Дегтярёва.

Ведущими выступили бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией Виталий Серуканов, освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина и продюсер Митя Леонтьев.

В ходе стрима президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации подполковник ФСБ в отставке Иосиф Линдер прокомментировал захват автобуса с заложниками в украинском Луцке.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.