В Самарской области обсудили сотрудничество с Узбекистаном

Короткая ссылка
В Самаре состоялась рабочая встреча, посвящённая сотрудничеству с Узбекистаном и организованная региональным отделением «Деловой России».
В Самарской области обсудили сотрудничество с Узбекистаном
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

На мероприятии присутствовали советник по торгово-экономическим вопросам посольства Узбекистана в России Шохрух Гуламов, а также представители Минэкономразвития Самарской области, регионального Центра поддержки экспорта, компаний-экспортёров и инвесторов.

Участники обсудили сотрудничество Узбекистана и его отдельных областей с Россией в целом и с Самарской областью.

Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов назвал такие перспективные направления, как развитие туризма, системные поставки сельхозпродукции и открытие оптово-распределительных центров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о сотрудничестве с бизнесменами из Германии во время пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить