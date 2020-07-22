В Самарской области обсудили сотрудничество с Узбекистаном

В Самаре состоялась рабочая встреча, посвящённая сотрудничеству с Узбекистаном и организованная региональным отделением «Деловой России».

Об этом сообщает sova.info.

На мероприятии присутствовали советник по торгово-экономическим вопросам посольства Узбекистана в России Шохрух Гуламов, а также представители Минэкономразвития Самарской области, регионального Центра поддержки экспорта, компаний-экспортёров и инвесторов.

Участники обсудили сотрудничество Узбекистана и его отдельных областей с Россией в целом и с Самарской областью.

Министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов назвал такие перспективные направления, как развитие туризма, системные поставки сельхозпродукции и открытие оптово-распределительных центров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о сотрудничестве с бизнесменами из Германии во время пандемии.