Москва и Астраханская область подписали соглашение о сотрудничестве

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписали соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Документ предусматривает взаимодействие в экономической, научно-технической, культурной и социальной областях. Также принята программа его реализации на 2020 — 2025 годы.

Как заявил Собянин, это придаст новый импульс сотрудничеству.

Бабушкин, со своей стороны, отметил интерес региональных властей к опыту столицы в сферах здравоохранения, транспорта и охраны объектов культурного наследия.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о сотрудничестве с бизнесменами из Германии во время пандемии.