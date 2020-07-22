Москва и Астраханская область подписали соглашение о сотрудничестве
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Документ предусматривает взаимодействие в экономической, научно-технической, культурной и социальной областях. Также принята программа его реализации на 2020 — 2025 годы.
Как заявил Собянин, это придаст новый импульс сотрудничеству.
Бабушкин, со своей стороны, отметил интерес региональных властей к опыту столицы в сферах здравоохранения, транспорта и охраны объектов культурного наследия.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о сотрудничестве с бизнесменами из Германии во время пандемии.