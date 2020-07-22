Эксперт рассказал о базовых правилах экономии

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Заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем МГУ доктор экономических наук Андрей Колганов рассказал о базовых правилах экономии.
Эксперт рассказал о базовых правилах экономии
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Отказаться от спонтанных покупок. Если появилось желание что-то срочно приобрести, но вы этого не планировали, лучше подождать некоторое время. Понять, так ли вам это необходимо», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По словам эксперта, если нужно сделать большое количество покупок для дома, то необходим список. Как считает Колганов, не стоит приобретать сверх того, что предварительно решено.

«Вести запись своих расходов и анализировать, на что у вас уходят деньги. Это позволит увидеть ясную картину своих трат», — советует специалист.

Самым оптимальным способом оплаты он назвал банковскую карту.

Ранее ведущий эксперт в области мясной промышленности Борис Рябинкин в беседе с НСН прокомментировал данные «Платформы ОФД», согласно которым в мае и июне 2020 года число покупок свинины выросло на 13%, говядины — на 2% по сравнению с 2019-м, а число покупок рыбных консервов уменьшилось на 12%.

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