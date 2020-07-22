Салливан рассказал о ситуации с оформлением виз США в России

Посол США в России Джон Салливан рассказал о ситуации с оформлением американских виз в России.

Он заявил, что «оформление виз, кроме срочных случаев, всё ещё отложено на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса».

«Пока мы не знаем, когда возобновится стандартный процесс оформления виз», — цитирует РИА Новости Салливана.

Ранее сообщалось, что американские власти приостановят выдачу ряда виз до конца 2020 года, также планируется продлить запрет на въезд для некоторых категорий держателей грин-карт.