В Калининградской области рассказали о среднемесячной зарплате в мае

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В Калининградской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата в крупных, средних и малых организациях в мае 2020 года составила почти 36 661 рубль.
В Калининградской области рассказали о среднемесячной зарплате в мае
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.

По сравнению с маем 2019-го показатель вырос на 4%, с апрелем 2020-го — на 2,6%.

Реальная зарплата в мае 2020 года составила 101,3% к уровню мая 2019-го и 102,4% — к уровню апреля 2020-го.

Ранее «Реальное время» сообщало, что средняя зарплата в Татарстане в январе — апреле 2020 года составила 37,6 тыс. рублей, что на 6,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

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