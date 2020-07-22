В Калининградской области рассказали о среднемесячной зарплате в мае

В Калининградской области среднемесячная номинальная начисленная зарплата в крупных, средних и малых организациях в мае 2020 года составила почти 36 661 рубль.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на Калининградстат.

По сравнению с маем 2019-го показатель вырос на 4%, с апрелем 2020-го — на 2,6%.

Реальная зарплата в мае 2020 года составила 101,3% к уровню мая 2019-го и 102,4% — к уровню апреля 2020-го.

Ранее «Реальное время» сообщало, что средняя зарплата в Татарстане в январе — апреле 2020 года составила 37,6 тыс. рублей, что на 6,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.