СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Кабардино-Балкарии
- РИА Новости
Как отмечается, дело заведено по статьям о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия и взрывчатки.
Ранее ФСБ совместно с МВД предотвратила теракт в отношении сотрудников правоохранительных структур в КБР. Атаку планировали члены ИГ*.
Боевики были настигнуты в горно-лесистой местности Чегемского района, они оказали вооружённое сопротивление и были ликвидированы.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.