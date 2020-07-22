СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Кабардино-Балкарии

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации четырёх боевиков «Исламского государства»* в Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Как отмечается, дело заведено по статьям о посягательстве на жизнь силовиков и незаконном обороте оружия и взрывчатки.

Ранее ФСБ совместно с МВД предотвратила теракт в отношении сотрудников правоохранительных структур в КБР. Атаку планировали члены ИГ*.

Боевики были настигнуты в горно-лесистой местности Чегемского района, они оказали вооружённое сопротивление и были ликвидированы.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.