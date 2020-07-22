Минздрав прокомментировал сообщения о повторном инфицировании COVID-19

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Пресс-служба Министерства здравоохранения России прокомментировала сообщения о повторном инфицировании медика коронавирусом во Владимирской области.
Минздрав прокомментировал сообщения о повторном инфицировании COVID-19
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Повторное заражение — явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минздрава.

В ведомстве отметили, что вакцины от коронавируса разрабатываются таким образом, чтобы формировать стойкий продолжительный иммунитет, поэтому ожидается, что они будут эффективно защищать от инфицирования COVID-19.

Ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что в регионе медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусом.

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