Минздрав прокомментировал сообщения о повторном инфицировании COVID-19

Пресс-служба Министерства здравоохранения России прокомментировала сообщения о повторном инфицировании медика коронавирусом во Владимирской области.

«Повторное заражение — явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минздрава.

В ведомстве отметили, что вакцины от коронавируса разрабатываются таким образом, чтобы формировать стойкий продолжительный иммунитет, поэтому ожидается, что они будут эффективно защищать от инфицирования COVID-19.

Ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что в регионе медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусом.