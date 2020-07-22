Государственная дума завершила весеннюю сессию

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Государственная дума завершила весеннюю сессию. Об этом информирует РИА Новости.
Государственная дума завершила весеннюю сессию
  • Reuters

«Уважаемые коллеги, весенняя сессия Государственной думы 2020 года объявляется закрытой», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Отмечается, что за весеннюю сессию парламентарии приняли 312 законов.

Парламентарии вернутся к работе после летнего отпуска. Осенняя сессия начнётся 15 сентября.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.

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