В Москве в ЦДМ на Лубянке возобновили работу развлекательные центры

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В Центральном детском магазине на Лубянке возобновили работу развлекательные центры.
В Москве в ЦДМ на Лубянке возобновили работу развлекательные центры
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«К работе успешно вернулись 99% арендаторов. Как и прежде, мы с повышенным вниманием относимся к здоровью гостей и соблюдаем необходимые меры профилактики для обеспечения безопасного посещения», — цитирует НСН вице-президента компании «Галс-Девелопмент» Светлану Мазур.

Для детей в ЦДМ на Лубянке работают парк виртуальных развлечений ARena Space, киберспортивная арена Winstrike, детский центр научных открытий «Иннопарк», детский город профессий «Кидбург», развлекательные центры «Zыркус», BlasterTag и DigIt, а также мультимедийный парк «Алиса. Возвращение в Страну чудес».

Ранее телеканал «360» сообщил о возобновлении работы торговых центров, музеев и зоопарков в Подмосковье.

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