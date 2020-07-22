В Госдуме прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России
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В беседе с Newinform он отметил, что необходимо вкладываться в развитие регионов, в которые россияне ездят не так часто.
«Это делается и за счёт поощрения туризма в такие части России в том числе. Полученные от притока туристов средства идут в итоге на улучшение и развитие инфраструктуры регионов», — сказал Милонов.
Со своей стороны, член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в беседе с радио Sputnik заявил, что новая мера хорошая.
«Конечно, в основном это не самые популярные направления. И это не будет вечно действовать — пока планируется до конца года, и только при расчётах картой «Мир». Однако в любом случае я эту меру приветствую», — сказал эксперт.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на прошлой неделе кабмин решил дополнительно выделить 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма.