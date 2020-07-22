ЕГЭ по русскому языку в 2020 году написали лучше, чем в прошлом

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Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что результаты ЕГЭ по русскому языку в этом году оказались лучше прошлогодних.
ЕГЭ по русскому языку в 2020 году написали лучше, чем в прошлом
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«ЕГЭ по русскому языку сдают все выпускники, которые собираются поступать в вузы. В текущем году результаты тех, кто сдавал этот предмет, не ухудшились, а наоборот, выросли», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Рособрнадзора.

Он отметил, что виден «ежегодный рост показателей ЕГЭ по русскому языку».

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что девять выпускников из Удмуртии получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

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