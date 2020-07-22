ЕГЭ по русскому языку в 2020 году написали лучше, чем в прошлом

Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что результаты ЕГЭ по русскому языку в этом году оказались лучше прошлогодних.

«ЕГЭ по русскому языку сдают все выпускники, которые собираются поступать в вузы. В текущем году результаты тех, кто сдавал этот предмет, не ухудшились, а наоборот, выросли», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Рособрнадзора.

Он отметил, что виден «ежегодный рост показателей ЕГЭ по русскому языку».

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что девять выпускников из Удмуртии получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.