В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной

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Предполагаемый соучастник убийства следователя ОВД России Евгении Шишкиной задержан в Грузии. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«В рамках расследования Следственным комитетом России уголовного дела об убийстве следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной на территории Грузии задержан один из соучастников Иван Кочетков», — сказала она.

По её словам, ранее в отношении мужчины было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ст. 295, 167, 296 УК и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в январе 2018 года Кочетков по указанию Ярослава Сумбаева поджёг автомобиль Шишкиной с целью запугать и заставить прекратить уголовное преследование в отношении Сумбаева. После этого он направлял ей сообщения с угрозами, а позднее разработал план путей отхода исполнителя с места убийства.

Также Сумбаев привлёк для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот, в свою очередь, своего знакомого — Абдулазиза Абдулазизова, который 10 октября 2018 года в посёлке Архангельское дважды выстрелил в Шишкину.

Установлено, что мотивом преступления была месть за уголовное преследование.

Идёт процедура экстрадиции Кочеткова в Россию.

Двое подозреваемых по делу были задержаны в марте 2019 года в Санкт-Петербурге.

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