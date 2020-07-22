В Грузии задержан соучастник убийства следователя Шишкиной

Предполагаемый соучастник убийства следователя ОВД России Евгении Шишкиной задержан в Грузии. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«В рамках расследования Следственным комитетом России уголовного дела об убийстве следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной на территории Грузии задержан один из соучастников Иван Кочетков», — сказала она.

По её словам, ранее в отношении мужчины было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ст. 295, 167, 296 УК и заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в январе 2018 года Кочетков по указанию Ярослава Сумбаева поджёг автомобиль Шишкиной с целью запугать и заставить прекратить уголовное преследование в отношении Сумбаева. После этого он направлял ей сообщения с угрозами, а позднее разработал план путей отхода исполнителя с места убийства.

Также Сумбаев привлёк для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот, в свою очередь, своего знакомого — Абдулазиза Абдулазизова, который 10 октября 2018 года в посёлке Архангельское дважды выстрелил в Шишкину.

Установлено, что мотивом преступления была месть за уголовное преследование.

Идёт процедура экстрадиции Кочеткова в Россию.

Двое подозреваемых по делу были задержаны в марте 2019 года в Санкт-Петербурге.