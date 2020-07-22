В Самарской области более 50 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
- © Виталий Аньков
- РИА Новости
Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональное Министерство образования и науки.
Как отметили в ведомстве, в целом итоги сдачи ЕГЭ сопоставимы с результатами 2019 года.
Доля тех, кто получил 81 балл и больше, составила 27,9%.
Ранее член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил перспективы дистанционного обучения.