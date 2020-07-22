В Самарской области более 50 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Короткая ссылка
В Самарской области 52 выпускника сдали Единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов.
В Самарской области более 50 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональное Министерство образования и науки.

Как отметили в ведомстве, в целом итоги сдачи ЕГЭ сопоставимы с результатами 2019 года.

Доля тех, кто получил 81 балл и больше, составила 27,9%.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил перспективы дистанционного обучения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить