В Самарской области более 50 выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

В Самарской области 52 выпускника сдали Единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов.

Об этом сообщает sova.info со ссылкой на региональное Министерство образования и науки.

Как отметили в ведомстве, в целом итоги сдачи ЕГЭ сопоставимы с результатами 2019 года.

Доля тех, кто получил 81 балл и больше, составила 27,9%.

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