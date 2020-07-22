В Нижегородской области рассказали о новых проездных для школьников

В Нижегородской области вводят новые проездные для школьников. Они действуют во всех районах.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Старые единые проездные действовали только на городских маршрутах Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора, Арзамаса и Сарова. Новые актуальны для районов, где в школу или ФОК нужно ездить из небольшой деревни в райцентр.

Для получения единого проездного нужно оформить транспортную карту школьника.

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