Адвокат заявил, что, предварительно, глава карельского «Мемориала» осуждён на 3,5 года
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Предварительно, срок наказания определён — 3 года 6 месяцев… Если это так, где-то 12 сентября Юрий Алексеевич выйдет на свободу», — сказал Ануфриев, не поясняя деталей.
Ранее сообщалось, что представители прокуратуры потребовали для главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева 15 лет колонии.
Дмитриева обвиняли в изготовлении детского порно и сексуальном насилии над приёмной дочерью.