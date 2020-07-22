Адвокат заявил, что, предварительно, глава карельского «Мемориала» осуждён на 3,5 года

Адвокат Виктор Ануфриев заявил, что Петрозаводский городской суд приговорил к 3,5 года колонии главу карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Предварительно, срок наказания определён — 3 года 6 месяцев… Если это так, где-то 12 сентября Юрий Алексеевич выйдет на свободу», — сказал Ануфриев, не поясняя деталей.

Ранее сообщалось, что представители прокуратуры потребовали для главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева 15 лет колонии.

Дмитриева обвиняли в изготовлении детского порно и сексуальном насилии над приёмной дочерью.