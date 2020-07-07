Прокурор запросил 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

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Представители прокуратуры потребовали для главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева 15 лет колонии.
Прокурор запросил 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»
  • © commons.wikimedia

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева.

«(Обвинение потребовало. — RT) 15 лет строгого режима», — сказал Ануфриев по итогам начала прений по делу.

Процесс по делу Дмитриева продолжается в закрытом режиме с осени 2018 года.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приёмной дочери. При этом он был признан виновным в незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на два года шесть месяцев.

Позднее Верховный суд Карелии отменил приговор, направив дело на пересмотр. В конце июня 2018 года в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приёмной дочери.

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