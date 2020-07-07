Прокурор запросил 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Представители прокуратуры потребовали для главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал» Юрия Дмитриева 15 лет колонии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева.

«(Обвинение потребовало. — RT) 15 лет строгого режима», — сказал Ануфриев по итогам начала прений по делу.

Процесс по делу Дмитриева продолжается в закрытом режиме с осени 2018 года.

5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приёмной дочери. При этом он был признан виновным в незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на два года шесть месяцев.

Позднее Верховный суд Карелии отменил приговор, направив дело на пересмотр. В конце июня 2018 года в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приёмной дочери.