Прокурор запросил 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева.
«(Обвинение потребовало. — RT) 15 лет строгого режима», — сказал Ануфриев по итогам начала прений по делу.
Процесс по делу Дмитриева продолжается в закрытом режиме с осени 2018 года.
5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении приёмной дочери. При этом он был признан виновным в незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на два года шесть месяцев.
Позднее Верховный суд Карелии отменил приговор, направив дело на пересмотр. В конце июня 2018 года в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приёмной дочери.