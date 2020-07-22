Представлена программа празднования Дня города в Нижнем Новгороде. Как отмечается, 15 августа городу исполнится 799 лет.

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на заявление врио мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева и директора городского Департамента культуры Романа Беагона.

Как уточняется, праздник состоится с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

Мероприятия будут разделены на три тематических блока — «Смотри», «Гордись» и «Действуй».

Ожидается парад парусов, рыболовной турнир, возложение цветов к памятнику основателям Нижнего Новгорода, награждение волонтёров, проявивших себя за время пандемии, беспроигрышная лотерея.

В воздух будут запущены аэростаты.