Представлена программа празднования Дня города в Нижнем Новгороде
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на заявление врио мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева и директора городского Департамента культуры Романа Беагона.
Как уточняется, праздник состоится с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.
Мероприятия будут разделены на три тематических блока — «Смотри», «Гордись» и «Действуй».
Ожидается парад парусов, рыболовной турнир, возложение цветов к памятнику основателям Нижнего Новгорода, награждение волонтёров, проявивших себя за время пандемии, беспроигрышная лотерея.
В воздух будут запущены аэростаты.