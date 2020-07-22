В Дептрансе Москвы уточнили число пострадавших в ДТП с пешеходами

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В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что в результате ДТП с участием двух машин, которые врезались в пешеходов, пострадали два человека.
В Дептрансе Москвы уточнили число пострадавших в ДТП с пешеходами
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«В аварии пострадали два человека: пассажир и пешеход. Пассажирка Nissan — с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и подозрением на перелом рёбер. Пешеход — с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломом левой плечевой кости», — говорится в Telegram-канале Дептранса.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.

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