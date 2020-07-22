Бизнесмен рассказал о способах адаптации к новым условиям работы

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Российский предприниматель Чермен Дзотов рассказал о способах адаптации к новым условиям работы.
Бизнесмен рассказал о способах адаптации к новым условиям работы
  • РИА Новости

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он заявил, что очень важно вовремя среагировать и принять необходимые меры. Механизм дистанционной работы стал основным для компании Дзотова ещё в 2019 году.

«Поэтому материально никаких потерь мы не понесли. Ничего не изменилось: как набирали людей, так и продолжаем набирать, а зарабатывать стали больше», — сказал он.

Бизнесмен также отметил необходимость правильной работы с соцсетями и презентациями. Кроме того, он считает необходимым выстраивать персональный бренд.

Ранее, как сообщала НСН, в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.

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