Завершились госиспытания пистолета-пулемёта Калашникова

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В России завершились государственные испытания нового пистолета-пулемёта Калашникова.
Завершились госиспытания пистолета-пулемёта Калашникова
  • © kalashnikovgroup.ru

«Межведомственная комиссия признала изделие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему наименование «9 мм пистолет-пулемёт Калашникова ППК-20» для увековечивания памяти Виктора Михайловича Калашникова», — говорится в сообщении концерна.

За базу был принят серийно выпускаемый пистолет-пулемёт «Витязь-СН». В новом пистолете-пулемёте существенно улучшена эргономика оружия и прилагаемого к нему снаряжения, повышена надёжность. Добавлен прибор для малошумной стрельбы.

Ранее сообщалось, что в Вооружённые силы России поступают новейшие автоматы АК-12. В частности, модификации данного оружия в калибре 7,62 мм поставляются в разведывательные подразделения Сухопутных войск. 

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