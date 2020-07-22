Эксперт рассказал о преимуществах длительной эксплуатации одного автомобиля

Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал о преимуществах длительной эксплуатации одного автомобиля.

«Естественно, водить транспорт, который знаешь давно, — просто, удобно и выгодно, но только тем, кто разбирается в машинах. Автомобиль может ездить вечно, если его обслуживать, холить и лелеять. Всё зависит от отношения», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, в обычной эксплуатации срок службы машины составляет 15 лет и 500 тыс. км, а дальше потребуются значительные вложения в ремонт.

«Это связано с двигателем, трансмиссией и покраской. Железо гниёт, и даже алюминий со временем легко разрушается», — пояснил эксперт.

Ранее автоэксперт Юрий Антипов в беседе с Newinform оценил ситуацию на авторынке России.