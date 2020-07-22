В РСТ прокомментировали идею компенсации расходов туристам за отдых в России

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал сообщение о том, что кабмин выделил средства для частичной компенсации расходов туристам, которые до конца года решат отдохнуть в ряде российских регионов.

В беседе с телеканалом «360» он напомнил, что такой опыт есть и в других странах.

«Возврат от 5 тыс. до 15 тыс. рублей — сумма значительная, даже повыше, чем некоторая мировая практика», — заявил Барзыкин.

Как отметил эксперт, более 70% россиян хотят поехать в путешествия, но менее 40% имеют такую возможность.

«Выделение средств должно исправить положение, стимулировать на путешествия. Получат и территории, и бизнес, и путешествующие», — добавил он.

Со своей стороны, вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в беседе с изданием «ПолитЭксперт» сказал, что большинство туристов в настоящее время пытаются сэкономить.

«15 тыс. будут нелишними. И во-вторых, если это случится, то сподвигнет туристов путешествовать не дикарём, а через туроператоров», — сказал он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на прошлой неделе кабмин решил дополнительно выделить 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма.