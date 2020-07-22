Эксперт дала рекомендации по борьбе со стрессом

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Психиатр, психотерапевт, невролог, вице-президент международного общества «Стресс под контролем» Ольга Котова дала рекомендации по борьбе с нервным напряжением.
Эксперт дала рекомендации по борьбе со стрессом
  • Pixabay

«Есть такой метод, когда ты взбудоражен, нервничаешь, переживаешь, найти в комнате, например, пять предметов определённого цвета или из определённого материала — условно красные или деревянные», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, чем сложнее найти в комнате предметы, тем проще расслабиться, поскольку человек отвлекается на внешнее.

Как считает Котова, помогают и тактильные ощущения, к примеру, специальные игрушки-антистресс.

«Если чрезвычайно острый стресс, это не поможет и без медикаментозной терапии, скорее всего, не обойтись. Смысл в том, чтобы вы успокоились, расслабились, начали оценивать адекватно ситуацию и нашли пути решения», — сказала она.

Эксперт добавила, что запивать или заедать стресс — опасный и нехороший способ.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин в беседе с сайтом «Москва 24» дал рекомендации по возвращению на работу после отпуска.

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