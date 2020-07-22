В Подмосковье предъявили обвинение подозреваемому в убийстве таксиста

В Московской области предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве таксиста.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт СУ СК России по региону.

По предварительной информации, 26 июня 37-летний житель Москвы, находясь на автодороге в деревне Семёнково Одинцовского городского округа, напал на водителя такси. Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый скрылся на автомобиле погибшего.

Мужчина отказался от дачи показаний.

«К настоящему времени следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области допрошены ряд свидетелей, проведён осмотр места происшествия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Назначены экспертизы, проведены обыски. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве.